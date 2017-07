Gise coquetea con Roberto Martínez

El futbolista Roberto Martínez volvió a pisar la pista de ‘El gran show’ y puso en aprietos a Gisela Valcárcel al recordarle que en alguna ocasión dijo que “nunca lo amó”.

“Estoy un poco fastidiado porque has presentado a todos con su currículo y entonces yo dije me va a presentar como jugador de la ‘U’, mi capitán o no sé. Y pensé terminarías diciendo: “Solo estaba enamorada, no lo amé”… No me has presentado bien”, dijo Martínez tras ser presentado en el rea­lity de baile.

Asimismo, Roberto afir­mó que Gisela le “partió el corazón” con esta frase. “¡Lo dije, pues! ¿Tú no me has fallado alguna vez?”, le increpó la ‘señito’ con una sonrisa muy pícara.

Tras su presentación en ‘EGS’, Roberto comentó a la prensa que siempre tendrá un cariño muy especial hacia Gisela y dejó en claro que nun­ca dijo que fue “su gran amor”. Además, comentó que está planeando pa­sar Fiestas Patrias con la hija de Melissa Loza y tal vez la mencionada modelo, con quien tam­bién mantuvo una larga relación.

SACA CARA POR EYAL

En otro momento, Gise­la comentó sobre el caso de Eyal Berkover, quien fue detenido arbitraria­mente por la Policía de Extranjería. “Haga­mos cumplir la ley, pero no caigamos en escenas tan terribles como la que hemos visto hace unos días con un modelo ex­tranjero que tenía sus documentos en orden. Nadie puede trabajar en un país si no tiene el permiso de traba­jo, pero, si tenemos que sacar a alguien, no hagamos escenas bochornosas que son indignas para los seres humanos. Nuestro país ya está viviendo de­masiadas vergüen­zas, para ponernos una más”, dijo.