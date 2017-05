Gise Valcárcel: “No soy partidaria del ‘choque y fuga’”

Durante una trasmisión en vivo a través de su cuenta de Facebook, la conductora de ‘El Gran Show’, Gisela Valcárcel reveló que es de las mujeres que entrega su corazón rápido por eso no le gusta “el choque y fuga”. “Nunca he sido partidaria de eso ¿Por qué? Decían que porque soy romántica, pero no es verdad, siempre supe que si le entregaba a alguien mi corazón me engachaba, entonces siempre lo he cuidado un poco, y cuidándolo un poco miren igual no he evitado mis sufrimientos, pero aquí estoy con ganas todos los días de empezar otra vez”, dijo la rubia.

De otro lado, comentó que hoy Yaco Eskenazi y Viviana Rivas plata se enfrentaran en la pista de baile y que solo uno de ellos pasará a la gran final de la competencia.