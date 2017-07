Gisela chotea a ‘Peluchín’

A Gisela Valcárcel poco le importó que Rodrigo ‘Peluchín’ González la tilde de “hipócrita” y “doble discurso” por supuestamente fomentar una confrontación entre Milett Figueroa y Tilsa Lozano en la última edición de ‘El Gran Show’.

“¿Si vi lo que dijo? Me gustaría, pero no lo veo por mi horario. No sé ni siquiera que (su horario) es a las doce o dos, pero definitivamente a esa hora estoy trabajando”, sostuvo la popular ‘señito’, quien anunció la gran colecta nacional, ‘Ponle Corazón’, que se realizará el 13 y 14 de julio por los niños de la Fundación Peruana de Cáncer.

Asimismo, comentó que ‘EGS’ no busca generar polémica y explica que Milett y Tilsa tenían un contrato firmado mucho antes que inicie el programa. “No es cierto porque como digo y mil disculpas, no puedo verlo por mi horario, eso no significa de que si me diera las horas lo vería. Podrán decir tú estabas enterada por los diarios, aquí está la persona encargada de la prensa, y hay cosas que elijo leer y hay cosas que desecho. De tal modo, si presenté a Milett es porque es una concursante que está contratada hace mucho tiempo y si presenté a Tilsa es igual”, dijo.

“Entiendo que ustedes me quieran preguntar qué piensas, qué dice. Yo soy muy respetuosa con lo que diga, porque de las personas conocidas a veces se dice muchas cosas, eso es parte, yo acepto las riendas del juego, no significa que eso sea verdad, no significa que hablen con la verdad”, remarcó Valcárcel.