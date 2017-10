Gisela coquetea con papá de Emilio Jaime

Gisela Valcárcel conserva aún sus encantos y tiene muchos admiradores que la ‘aman’ en secreto, y uno de ellos se hizo presente en la quinta gala de ‘El Gran Show – La Revancha’. La conductora no se imaginó que el padre de Emilio, Rene Jaime era uno de sus fans, viviendo un momento romántico, pero también vergonzoso. “Te puedo presentar a una persona para que te enamores más. Está soltero”, dijo el chico reality.

Los coqueteos y piropos no se hicieron esperar, pues Gisela no dudó en iniciar la conversación con el padre de Emilio Jaime, que hasta Carlos Cacho y Tilsa Lozano no dudaron en molestarla. “Aprobado”, “Vaya”, “Se te hizo Gisela”, “Es Bruce Willis”, “Ni futbolista, ni gerente de televisión”, fueron algunas frases que soltaron los integrantes del jurado entre carcajadas.

Entre preguntas y respuestas, Gisela se mostró emocionada y hasta se sonrojo con la presencia del padre de Emilio Jaime en el set. “René, a ti no te da cosa con la cámara, ¿no?”, le preguntó Gisela al papá de Emilio Jaime. “No, sí me da cosa. Lo que pasa es que me siento seguro a tu lado”, dijo coquetamente René.

ROMANCE

Emilio Jaime reveló que cumplió con el sueño de su padre al conocer personalmente a Gisela Valcárcel. “Mi papá siempre admiró a Gisela. Ha sido un sueño conocerla. Espero que intercambien número y conversen . Gisela es una chica soltera y mi padre apuesto”, señaló el chico reality quien refirió que hará lo imposible para que su padre y la popular ‘Señito’ tengan una cita romántica.