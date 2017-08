“Gisela es la reina de los escándalos”

El penalista de ‘Cuéntamelo Todo’, Santi Lesmes no teme competir con el nuevo programa que viene preparando Gisela Valcárcel y dice: “Me parece extraño que lancen un programa quedando medio año para terminar el 2017, no tiene sentido.

Nosotros no lo vemos como competencia”. –Ethel Pozo será una de las conductora. No la imagino como conductora, pero puede ser que nos sorprenda. –A pesar que ellos no toquen temas de farándula.

Gisela se jacta de decir que su tv es blanca y es la reina de los escándalos.