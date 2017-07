Gisela lamenta cárcel de Ollanta y Nadine

La conductora de ‘El Gran Show’, Gisela Valcárcel no es ajena al remezón político que se vive en la actualidad tras el encarce­lamiento de Ollanta Humala en la Diroes y Nadine Heredia en Santa Mónica, como cumplimiento a los 18 meses de prisión preventiva que el Poder Judicial dicta­minó por el tema de lavado de activos.

La conductora de ‘El Gran Show’ comen­tó un mensaje de nada menos que el ex­presidente Alan García, quien se pronun­ció entorno a lo sucedido con la expareja presidencial. “Aunque usaron su poder para destruirme en vez de promover el crecimiento, lamento -por la patria y por sus hijos- el espectáculo de ayer”, escribió primero el líder aprista, para luego sumar su voz la popular ‘señito’.

“Todo el que tenga sentimientos lamenta lo que estamos viendo, y lo que sus hijos están viviendo, siendo separados de sus padres, de los dos”, se lee en su cuenta de Twitter que provocó que uno de sus seguidores le re­prochara.

“Usted lamenta lo que quiere, antes sus ojos hay cosas lamentables y no dice nada”, le refutó la usuaria y la rubia respondió: “Le pue­do asegurar que frente a mí no hay nada que lamentar, en lo que yo no haya opinado, gra­cias por su opinión”.

ALZAN SU VOZ

Otras figuras del espec­táculo también se pronun­ciaron en sus cuentas de Twitter. “Y todo esto ocurre… en el mes de la patria… #Feliz28”, tui­teó Carlos Cacho; “Fu­jimori en cana, Toledo con orden de captura, Humala guardado ¿y el compañero García?… Qué espera el Poder Judicial”, manifestó Cristian Rivero. “Un minuto de silen­cio en el Perú por las víctimas del capitán Carlos, Humala, expresiden­te y bendiciones a los familiares, se hizo JUSTICIA”, escribió Laura Bozzo.(A.R)