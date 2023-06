Compartir Facebook

Gisela Valcárcel anunció mediante sus redes sociales que se retirará temporalmente de las pantallas de televisión sorprendiendo a muchos de sus seguidores.

La conductora de televisión realizó una publicación mediante su cuenta de Instagram donde contó a detalle la noticia. La ‘Señito’ acabó con los rumores y reveló que no estaría frente a las cámaras de televisión por un tiempo, pues hará una pausa tras 35 años de carrera artística.

¿Qué dijo Gisela Valcárcel?

En la publicación la cantante reveló que le dará una pausa a su carrera como conductora de televisión. Además, indicó que era algo que venía guardando desde hace algún tiempo.

“Quiero contarles algo que he venido guardando desde hace ya varios meses, y no encontraba el momento exacto para decirles que este año no haré televisión, es decir, no estaré frente a cámaras. No dejo la televisión porque uno nunca deja lo que ama, pero, no estaré al frente”, expresó Gisela sorprendiendo a muchos de sus seguidores. De ese modo la conductora dejó ver que podría continuar en la televisión, pero esta vez como productora.

La ‘Señito’ no descartó tomar la conducción en un futuro y se mostró muy agradecida con su público por todo el cariño que le han dado a lo largo de su trayectoria.

“Gracias a cada uno de ustedes. Tengo tanto que contarles y decirles, poco a poco lo iré haciendo. Que tengan un hermoso momento y si pasan por aquí y se preguntan ¿cómo me siento? La respuesta es súper agradecida, por tanto”, escribió.

¿Quién tomará su puesto de conductora?

En otra parte de su publicación, la conductora escribió un misterioso mensaje que dejó con la intriga a más de uno. En el párrafo Gisela le da la porta a otro personaje de la farándula, pero no menciona su nombre.

“Ahora te toca a ti (tú sabes que a ti me refiero) aquí me tienes para celebrarte y abrazarte. Te toca hacer disfrutar a cada persona que vía América TV te regale su tiempo. ¡Vamos por más! SIEMPRE”, manifestó.

Al parecer, todo indica que este último mensaje haría referencia al proyecto televisivo que lanzará junto al productor Miguel Zuloaga. Los rumores indicaban que Gisela Valcárcel y Adolfo Aguilar serían los conductores, pero al parece este conducirá el programa solo.