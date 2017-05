Gisela sobre Christian y ‘Chabelita’: “La vida se encargará de juzgarlos”

La conductora de ‘El Gran Show’, Gisela Valcárcel, aseguró que no es quién para juzgar a Christian Domínguez e Isabel Acebedo por supuestamente haber iniciado una relación a espaldas de Karla Tarazona. Dejó en claro que ambos fueron invitados a la pista del reality de baile por su talento, más no por sus escándalos.

“Christian Domínguez ha sido mi invitado para bailar en El Gran Show porque considero que es un gran bailarín. Todos saben mi opinión respecto a ciertos temas, creo que en este país conocen mi posición sobre las cosas que se pueden vivir. He evitado y en la medida que pueda hacerlo seguiré evitando hablar de la vida personal de otros (…) No soy quién para juzgarlos”, sostuvo la popular ‘Señito’ durante una transmisión en vivo que realizó en su cuenta de Facebook.

Pero eso no es todo, la rubia recordó que en su vida se cruzó con varias “caraduras”, luego que un usuario le increpara que Isabel no tenía vergüenza en lucirse con el cumbiambero. “Yo tendría que llamar caradura, en mi vida personal, a varias y no lo he hecho, no tenemos derecho a juzgar a nadie”, dijo.

Por último, Valcárcel comentó que de ser cierto que la bailarina se metió en la relación de Christian y Karla, “la vida se encargará de juzgarla”. “Todos pasamos pagando cada cosa. En la vida, cada cosa que tú siembres es lo que luego vas a recoger. Es la ley de la vida”, remarcó.

Durante la transmisión, también hubo usuarios quienes criticaron a Gisela por aceptar al ‘Wachiman’ en su pista de baile. “Recibió a Karla y Christian cuando estaban juntos y ahora no le importa recibirlo con la trampa, no debiste recibirlo”, comenta Sheyla Menacho.

“Claro que me interesa el rating. ¿De qué creen que viven los artistas? Sin duda la televisión es mi trabajo y todos en los canales luchamos por tener una audiencia”, dijo la rubia.