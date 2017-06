¡Gisela Valcárcel arremete contra políticos y hace fuerte revelación!

La animadora de ‘El gran show’, Gisela Valcárcel, causó revuelo en las redes sociales con una transmisión en vivo que realizó desde su cuenta oficial en Facebook, donde no tiene pelos en la lengua para criticar duramente a jueces corrupto, pedir que investiguen a los expresidentes Ollanta Humala y Alejandro Toledo; además del presidente regional del Callao, Felix Moreno.

La rubia encendió la mecha con sus miles de seguidores y recordó que en un juicio que tuvo le pidieron dinero para ‘agilizar’ las cosas con el juez. “Me enoja un juez que cobra coimas y yo sí puedo que en el país se cobra para arreglar un juicio. A mí dijeron una vez que si quería que el caso salga rápido tenía que pagar”, dijo la figura de América Televisión que afiló su puntería contra la corrupción que se está desnudando en las altas esferas de la política.

“Callao es la mata de todo, todo el mundo sabe de los miles que se cobra, cómo un presidente regional (Felix Moreno) tiene para pagar cuatro abogados, cuánto han costado, yo hubiera querido tener cuatro abogados, así cualquiera la hace y sale libre en poco tiempo. Pero hay gente inocente y sin plata también en las cárceles, cuántos peruanos hay esperando justica para sus familiares, los policías hacen trabajos maravillosos capturando delincuentes para que luego un juez de ‘buen corazón’ los deje salir”, aseveró Valcárcel.

“Por qué no traen a Toledo, por qué hay tanta vuelta con Ollanta, por qué en esos casos no se actúa más rápido. Es porque estuvieron 5 años e hicieron leyes para tapar lo que harían después”, remarcó la popular animadora que descartó ingresar a la políticas pero “cuando veo noticias me da ganas de amarrarse en Palacio de Gobierno a protestar”.(K.Cabrera)