Gisela Valcárcel lanzó indirecta para ‘Peluchín’ y él le manda tremenda respuesta

Después de haberle dado un espacio para que se defiendan a la pareja conformada por Milett Figueroa y Patricio Quiñones, la conductora de El Gran Show no dudó en enviar un contundente mensaje a la prensa de espectáculos para que ya no sigan atacando a sus participantes.

“Durante muchos años, al igual que a Milett no solo me persiguieron, sino también a mi familia (…) en la televisión no se puede permitir pregonar tanto mal porque sí, tanto raje y chismorreo de las otras personas, porque sí”, fueron las palabras de la ‘señito’ quien pidió que los insultos y las agresiones acaben en la televisión.

Inmediatamente, el conductor de ‘Amor Amor Amor’ respondió mediante su cuenta oficial de Facebook con lo siguiente: “convoca a todos los que salen a diario en esos ” programas de chismes” y de ahí se manda con su perorata hipócrita con doble discurso a la nación, igual ya todos la conocen”.