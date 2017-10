Gisela Valcarcel se olvida de Andrea Luna

La actriz Andrea Luna se encuentra totalmente decepcionada porque no fue convocada para participar en ‘Reyes de Show’, pese haber obtenido el tercer lugar en la primera temporada de ‘El Gran Show’. A través de sus redes sociales hizo notar su molestia asegurando que se olvidaron de ella porque no se presta para el escándalo.

“Tenía entendido que los tres primeros lugares iba a ‘Reyes del Show’, eso fue lo que me dijeron cuando quedé tercera y después, hace cuatro días o tres, llame a preguntar y me di con la sorpresa que no era así. Nadie me llamó, nadie me avisó y es algo que sin lugar a duda me dolió bastante y fue una decepción porque me estuve preparando todo este tiempo (…) hago este video para que sepan la razón por la que no soy parte de ‘Reyes’”, sostuvo la joven en un clip que compartió en su cuenta de Facebook.

“Ellos (la producción) dicen que no escogen y lo respeto, es una empresa no solo de baile, también es un show y supongo que como no hago show, no estoy”, agregó Luna con voz resquebrajada.

Andrea no quiso ahondar más en el tema, sin embargo resaltó que en la primera temporada de ‘El Gran Show’ se sintió muy cómoda y que le guarda aprecio a la producción del programa.

REINA DEL RATING

En tanto, Gisela Valcárcel se apoderó de la audiencia televisiva del sábado por la noche con el estreno de ‘Reyes del Show’ con 17.0 puntos en rating, superando al nuevo programa de Latina, ‘El Dorado’, que hizo 7.3.