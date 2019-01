Gisela Valcárcel se raya por la ‘señora K’

Gisela Valcárcel mostró su indignación desde sus redes sociales sobre el caso Keiko Fujimori.

La rubia estaba haciendo un enlace en vivo invitando a sus fans a ver su programa ‘Gisela busca’, que arranca este sábado a las 10:00 p.m. y algunos le preguntaron su opinión sobre el caso de la ‘señora K’ y la animadora fue tajante en su opinión.

En algún momento de la transmisión, una seguidora le dice: “Invite a la señora “K” a que piense en sus hijas”, y respondió: “Si me estás hablando de Keiko, sé exactamente lo que piensa, porque es madre como tú y como yo, y entre madres nos reconocemos, entonces no tengo qué preguntarle… A mí no me hagan entrar en esos pleitos absurdos entre personas, puedo discutir una posición política, puedo exponer la mía, pero no estaré dispuesta, ni ahora ni mañana, a juzgar a nadie “, aseveró la ‘señito’.