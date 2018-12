Giuliana Rengifo: “Soy una mujer feliz y bendecida”

Fue la protagonista de las últimas semanas por un confuso accidente en Cajamarca. Hoy la popular y carismática cantante de cumbia Giuliana Rengifo aprovecha la víspera de Navidad para poner los puntos sobre las íes en diario Karibeña. Reafirma que ante cualquier problema lo menos que haría es hacerse daño, que su familia es lo más importante y en especial sus tres preciosas hijas.

-Estamos a vísperas de Navidad, una fecha importante de amor y paz… ¿Qué deseas en estas fechas?

Estoy feliz, Dios me tiene bendecida. Tengo un esposo maravilloso y unas hijas llenas de salud, que es lo más importante, trabajo en lo que me gusta con mi propia orquesta. La verdad no deseo más, al contrario que le vaya bien a todas las familias.

-Se dijo de todo en este accidente en Cajamarca, qué le dirías a toda esa gente que pensó que Giuliana pasaba por un mal momento…

Que estoy feliz, soy una mujer feliz. De hecho la vida no es todo alegrías pero soy una mujer luchadora y mis hijas son lo más importante. Jamás pensaría en dejarlas solas por nada del mundo.

-Te molestó lo que se dejó entrever, que quisiste quitarte la vida…

Por supuesto, esa información preocupó a mi familia. Todo fue tergiversado porque nunca quise matarme, soy una mujer con tres hijas hermosas, un esposo que me apoya y por mi mente jamás ha cruzado esa posibilidad. Estoy en el mejor momento de mi vida y mi carrera, ahora al frente de mi propia orquesta. No hay forma.

-Se dijo de todo, hasta que tu esposo es celoso contigo…

(risas) No para nada, al contrario yo soy la loca celosa en la relación (risas), él es un amor de hombre, es muy bueno y apoya mi carrera musical. Pese a tener sus obligaciones se da tiempo para acompañarme a las giras y ser mi manager, soy feliz al lado de mi esposo.

-Regresaste a los escenarios después de dar a luz a tu tercer hija…

Sí, ahora con mi propia orquesta puedo manejar mis tiempos y puedo estar con mis hijas, cosa que antes no podía hacer por las giras de Agua Bella.

-También postulaste a la alcaldía… ¿Qué sabor te dejó?

Jamás pienso regresar a la política, mucha corrupción. Quise probar suerte y trabajar por el distrito Veintiséis de Octubre, una zona pobre pero lamentablemente hay que tener plata para promocionarse. A mí me ofrecieron darme dinero pero dije no pues sabía que luego si ganaba iban a pedir favores a cambio, yo no iba aceptar eso.

-Ante tanta ola de agresión y acoso a las mujeres, ¿tú lo viviste en la cumbia?

Gracias a Dios jamás he sido víctima de acoso ni nada por el estilo, yo empecé muy joven cantando en Piura para apoyar a mi mamá y en Agua Bella los dueños siempre nos cuidaron, nunca dejaron que estemos solas con algún empresario ni nada.