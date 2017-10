Gonzalo Núñez no suelta a Peluchín

Gonzalo Núñez, tuvo un enlace telefónico en el programa de Nicolás Lucar, en el que habló de la pasión que tiene con la selección peruana, a pesar que muchas personas le dijeron que deje la carrera.

Gonzalo Núñez comentó sobre la pasión que tiene por la camiseta y aprovechó en mandar una indirecta por los dimes y diretes que se dio en estos días con ‘Peluchín’.

“Yo de repente he sido injusto, ¿no? y dije ¿Dónde están esos que le sacaban la miércoles al fútbol peruano y ahora son hinchas del fútbol?”. Expresó el periodista quien muy incómodo recalcó que le daba un poco de pica porque lo que vivió, cuando macheteaban al fútbol y hablaban pésimo de él, “a mí me dolía, a mí me dolía y sufría” agregó Gonzalo.

Como bien se sabe, ‘peluchín’ le está dando cobertura al fútbol peruano después de las veces que el conductor de ‘Amor, amor, amor’ criticara a los jugadores de la selección en su programa y Gonzalo Núñez se refirió al tema y dijo que no se subirá al coche, ya que según él, Rodrigo González es uno de los detractores de la selección.