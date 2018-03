‘Gordo’ Casaretto con depresión

La diabetes que aqueja a Alejandro Romero Cáceres, lo va consumiendo día a día. Su esposa, Patricia Tragodara, contó que el recordado cómico está pasando por un cuadro de presión que lo ha hecho bajar 5 kilos.

“Ha perdido 5 kilos debido a la depresión. Hace poco fue su cumpleaños y ningún amigo vino a verlo. Además, su hija Alessandra se fue de la casa y él se puso triste, converso bastante con él, sigo los consejos de su psiquiatra para que se sienta tranquilo”, mencionó la esposa del querido ‘Gordo’.

“Ahora le están saliendo escaras en el cuerpo, necesitamos una cama clínica, porque él no se puede parar y gran parte del día para durmiendo. No lo podemos poner en una silla de ruedas porque su cuerpo no tiene estabilidad”, finalizó Patricia. (V.R.)