Gordo Casaretto pierde la visión

Tras el reciente internamiento del Gordo Casarettoen el hospital Rebagliati, Patricia Tragodara cuenta que al parecer su esposo habría perdido la visión, pues cada vez que le habla él mira hacia otro lado.

“Mi esposo no se acuerda de nada, no pronuncia bien, no reconoce nada, yo le hablo y el mira a otro lado, como si no pudiera verme. Él sólo podía ver por un ojito, pero parece que también ya perdió la visión, por eso los médicos me han dicho que lo evaluarán para ver si las sospechas que tenemos son ciertas o no”, dijo Patricia, angustiada.

El no contar con un trabajo ni un ingreso para su familia, hace que la esposa del cómico se quiebre y con lágrimas en los ojos pida ayuda para el humorista. “A mí ya me da vergüenza tener que pedir ayuda, solo pido trabajo, porque mi esposo necesita pañales, leche, toallitas húmedas y ya no sé de dónde sacar dinero para comprar todo eso. Él es una persona que depende de mí, de mis atenciones y yo estoy sola, no cuento con nadie”, mencionó Tragodara.

Finalmente, contó que aún sigue a la espera de la pensión de gracia que le ofreció el ministro Salvador del Solar.