¡Gordo Casaretto sufre tercer infarto cerebral!

La mañana de ayer el actor cómico, Alejan­dro Romero Cáceres, más conocido como el Gordo Casaretto fue internado de emergencia en el hospital Rebagliati tras sufrir el tercer infarto cerebral. “Él siempre se des­pierta temprano, voy a verlo y estaba sangrando. No me miraba, estaba temblando. Lo que hice fue llamar a los bomberos. Tenía 240 de presión. Le han hecho una tomografía y ha tenido un infarto cerebral”, manifestó su hija Alexandra Romero.

Asimismo, añadió que temen lo peor en cuanto a la salud de su padre pues se encuentra, muy delica­do. “Es un momento difícil porque no sabemos qué sigue. Mi papá podría quedar vegetal, no sabemos”, añadió.

PÍDEN PENSIÓN DE GRACIA

De otro lado, Alexandra hizo un llamado al Ministro de la Cultura, Salvador del Solar para que le puedan dar a su padre la Pensión de gracia.

“He llamado a la secretaria del ministro y me dice que llame al área de pensión de gracia y no le dan respuesta. Parece que le van a dar la pensión cuando mi papá se muera”, comentó.

SUFREN MALTRATO

Patricia Tragodara, esposa de humorista, dijo que había sufrido maltratos por parte del personal de seguridad del nosocomio. “Hay un miem­bro de seguridad me quiso sacar del hospital a empujo­nes. La atención no solamente es mala del médico, sino también del personal de seguridad. Yo tengo para hacerles una denuncia judicial al Hospital Re­bagliati pero por falta de dinero no lo hago. Tengo pruebas de la negligencia que le hicieron a mi esposo cuando le amputaron la pierna, tengo audio del mal trato, y por falta de dinero yo no hago la denuncia”, aseguró Patricia.