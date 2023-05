¡Gran lanzamiento! Farik Grippa presenta su nuevo éxito en Habla Kausa

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Farik Grippa es un cantante y compositor peruano que viene rompiéndola con sus canciones. Entre sus temas más exitosos está ‘Lo Dudo’, ‘Dos Copas de Vino’ y ‘A Ella’. Ahora el cantante llegó al programa de Habla Kausa en Radio Karibeña para presentar su nuevo éxito ‘El Karma’.

Escucha aquí la radio La Karibeña EN VIVO

Farik Grippa llega al programa Habla Kausa

El artista llega al programa de Habla Kausa con una sorpresa para nuestro querido locutor Rolly. «He venido con una sorpresa», Farik llevó una torta al programa radial para Rolly Javier, quien se encontraba de cumpleaños.

Todos en el programa se unieron para cantar al querido locutor y «Farik, bienvenido hermano, gracias por estar aquí. No sabíamos que vendrías con la torta, discúlpame que te hiciéramos gastar», entre bromas respondió el locutor del programa.

En esta divertida secuencia, Farik también participó en un casting en vivo para ‘reemplazar’ a Nicola Porcerlla, que actualmente está de viaje. Realizó unos retos en el programa como realizar un chiste malo e improvisar en la batalla de gallos, aprobándolo completamente.

Te puede interesar leer: ¡A celebrar! Radio Karibeña lleva La Fiesta de San Juan a Pucallpa

Presenta su canción ‘El Karma’

El artista empezó a cantar su nuevo éxito ‘El Karma’ y presentarlo como primicia en el programa de Habla Kausa. La letra que conquistó a los locutores: «Escucha la entrada, que me gusta: ‘Hierba mala nunca muere, por eso yo sigo aquí, los envidiosos ‘tán que mueren, porque me elegiste a mí'», comenta Rolly. Ante ello, Andrea Torres responde entre bromas: «Nosotros viviremos eternamente».

El videoclip de ‘El Karma’ ya se encuentra disponible en su canal de YouTube y el artista peruano cuenta que fue grabado en Buenos Aires. «La grabamos en Buenos Aires, aproveche una gira en que estábamos y tu ve la suerte de ir«, comentó Farik Grippa.

Te puede interesar leer: ¡Feliz Cumpleaños Rolly! Así celebró sus 47 años junto a Radio Karibeña

Los éxitos de Farik Grippa

El cantante recordó sus antiguos éxitos y con quienes colaboró, como ‘Somos Dos Enamorados’ con Álvaro Rod y ‘En Peligro de Extinción’ junto a la Orquesta Bembé.

«Desde «Peligro de Extinción», hasta la fecha he grabado entre cinco a siete canciones, que no son muchas. Pero tengo la suerte que de las pocas canciones que he podido mostrar, han funcionado y para mí es una bendición», mencionó el artista.

Además, añade que la canción «A Ella» fue compuesto por él para su esposa con la que lleva una relación de 17 años. Un noviazgo que inició en el colegio: «Esa canción de la compuse porque como dice la letra ‘Cada vez que caía, nunca se fue’, Esos amores que son para toda la vida».