Greysi Ortega: “Korina pagó 500 solcitos por casa en Huaral para su matri”

Al conocer la dirección que brindó Korina Rivadeneira a la Municipalidad de Huaral para que pueda contraer matrimonio con Mario Hart en esa provincia es la misma que hace casi tres años dio Italo Villaseca cuando se casó con Greysi Ortega, KARIBEÑA se puso en contacto con la colombiana y sus esposo, quienes terminaron confirmando que para poder utilizar dicha dirección se realiza un pago previo y que el dueño de esta propiedad sería nada más y nada menos que de un familiar del actor cómico Manolo Rojas.

-¿Greysi, sabes que la dirección que ha dado Korina es la misma que brindó Italo cuando ustedes se casaron?

Nosotros nunca hemos dicho que hemos vivido allá. Todo el mundo sabía que esa casa no es de nosotros ni nos pertenece a nosotros.

-¿Quién le facilitó la dirección a Italo?

Greysi: A nosotros nos facilitaron las personas donde nos ibamos a casar, las personas que organizaban todo nos han prestado ese lugar para podernos casar, para que el alcalde pudiera ir y por eso lo hemos hecho. Nunca dijimos que vivíamos allí, él dijo que sí tenía familiares y por eso fue más fácil hacerlo allá. Recién ayer me enteré que ella había puesto que vive allí. Esa casa no nos pertenece a nosotros (…) Todo el mundo sabía que (esa casa) era del primo de Manolo Rojas. Se dijeron muchas cosas de esa casa, pero realmente esa casa no es de nosotros.

-¿Ustedes pagaron algo?

Greysi: Sí, porque es un alquiler del momento. Lo alquilamos y fueron nuestros familiares, no había personas extrañas, solo familiares de nosotros.

-¿Se puede saber cuánto les cobraron aquella vez?

Italo: Es una casa con jardín, no me acuerdo bien el monto. Yo nunca dije que vivía allí.

-Un cálculo del monto que te cobraron ¿500 soles?

Italo: Claro, ahí 500. Solo fue el casamiento, la fiesta la seguimos en mi casa.

-¿Y por qué se casaron en Huaral y no en Lima?

Italo: Porque lo decidimos así, probé el chancho al palo y estaba rico (risas); en realidad tengo familia en Huaral y por eso decidí casarme allá. En realidad uno puede casarse donde quiera.

-Lo que sorprende es que justo los extranjeros se casan en Huaral

Italo: Sí escuché que (Korina y Mario) se habían casado en Huaral, pero nosotros ya lo teníamos planeado hace meses. Nosotros tenemos un hijo, vamos a tener una hijita más. Lo de nosotros no fue mentira, si hubiese sido mentira, nos hubiésemos separado pero vamos a cumplir tres años juntos.

-Es obvio que la dirección de una de las partes tiene que ser de Huaral, porque es uno de los requisitos para casarse en ese municipio, pero es la misma que tú brindaste…

Italo: Nosotros dimos la dirección de esa casa, porque tiene que ser del mismo sitio donde te vas a casar.

-Incluso hasta la misma jueza los casó

Italo: Ah no sabía

-Pareciera que todo es un negocio

Italo: Para mí esa casa me pareció bonita, a mí me gusto la casa porque era tipo campestre. La verdad que no sé por qué se casaron en el mismo sitio

¿Con quien hablaste para casarte allí?, ¿con el primo de Manolo Rojas?

Italo: Sí, creo que sí. Yo lo alquilé pero no sabía de quién era la casa. Yo solo separé el local pensando en los preparativos.

-¿Tú crees que el matrimonio de Korina solo fue por papeles?

Italo: La verdad que yo vi un reportaje que le hicieron a Mario y él dijo que todavía no se casaba, o sea. Si se casaron seguro en dos meses puede pasar muchas cosas. Pero a las finales en cámaras puede decir una cosa y detrás otra.

¿Y tú te casaste por amor?

Italo: Sí, y sigo con mi renegona. (Ruby Pimentel)