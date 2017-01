Greysi: “Temo perder a mi hijo”

Luego de la fuerte discusión que tuvo en el programa ‘Espectáculos’ con su hermana Milena Zárate, Greysi Ortega asegu­ró que comenzó a sentirse mal y que teme perder al hijo que lleva en su vientre. “No puedo tener emociones fuertes, ni disgustos. Pero a ella no le im­portó mi estado ni el horario (del programa) y se exaltó. Esa es su personalidad, de insultar a las personas. Estoy mal, tengo miedo de perder a mi hijo, pero cosa que a ella quizás le alegre. Mañana (hoy) iré a chequearme, espero que todo esté yen­do perfecto”, comentó la colombiana para Karibeña.

Asimismo, le aclaró a su hermana que nunca habló mal de ella y cuenta que sus hermanos, quienes ahora viven con Milena, le escri­bieron a su WhatsApp para ofenderla. “Yo no he hablado mal de ella. Ella es la que me busca y está donde yo estoy. No sé qué es lo que quiere. Encima mis hermanos que viven con ella me escribie­ron a ofender “, sostiene.

“¿Que si creo que ella mandó a mis hermanos? No sé. Yo solo le digo que en esto no se debe meter ella, está bien grandecita y yo igual como para que me escriban a ofenderme o insultarme”, agrega Greysi.

Como se recuer­da, hace unos días atrás Milena mostró a Karibeña unas conversacio­nes de WhatsApp que tuvo con Greysi Ortega, con las que demostró que no insultó a su hermana y únicamente le solicitaba dejar de mencionarla en los programas de televisión, diarios y más.

