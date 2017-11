Greysi Ulloa prohíbe a Milena ver a sus hijos

No hay amiste. Greysi Ulloa descartó volver a reconciliarse con su hermana, luego que Milena la acusara de haber ‘armado’ el ampay con Ítalo Villaseca, cuando devolvía a sus sobrinos con su padre.

“No quiero que Milena piense que la estoy utilizando para hacer mis cosas, creo que ella se tiene que tomar el tiempo y ver quien fue quien grabó esas imágenes. Por ahora no hay reconciliación con mi hermana”, dijo la colocha.

De otro lado, Greysi aseguró que su esposo no es un mantenido y quiere que Milena le pida disculpas. “Creo que ella debería de pedirle disculpas a mí y a mi familia porque llamó mantenido a mi esposo, y porque dijo que tenía un perro que se llamaba ‘Ítalo’, eso me parece un exceso, cuando él no le ha faltado el respeto”, acotó.