Gritan a Cristian Zuárez desgraciado y trampozo

Cristian Zuárez reapareció en redes sociales luego que se diera a conocer que había ador­nado a Laura Bozzo durante dos años con la empresaria argentina Adriana Amiel. Lejos de disculparse por el escándalo que desató, el exintegrante de ‘Complot’ compartió una fotografía suya, la cual fue el blanco de críticas.

“No hay que ser mal agradecido, te dieron todo y pagas así. Si ya no la amabas le hubieses dicho, pero no burlarte de ella engañándola”, “¡Qué poco hombre eres!”, “¡Eres una basura!”, “¡Qué pase el desgraciadooo!”, “¡Infiel! Menos mal que Laura no se casó contigo sino la hubieras dejado calata!”, fueron algunos de los comentarios que hicieron los cibernautas sobre la instantánea que posteó el excantante en Twitter.

El silencio de Zuárez se debería a que habría negociado ‘su verdad’ con conocida cadena de televisión española, Tele 5. Y aunque no está confirmado, Laura comentó hace unos días atrás que sería de “cobardes” sacar a la luz sus conversaciones privadas.

Lo borra de su vida

Por su parte, la rubia conductora no quiere saber nada del ‘pelucón’ y hasta ya borró las fotografías que tenían juntos en Instagram y Twit­ter. En cambio, el argentino aún guarda algunos recuerdos de la popular ‘abogada de los pobres’.