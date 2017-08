´Guerrero` Luis Alonso Bustíos firme con Yahaira

El guerrero Luis Alonso Bustíos mostró su fastidio ante las continuas preguntas por Jeffer­son Farfán. “Bueno sí, me fastidia estar hablan­do de Jefferson. Porque eso arruinaría una posible relación con Yahaira (Plasencia). No quiero que la química que tengo con ella, se rompa y menos por comentarios malinten­cionados. ‘Yaha’ es muy linda, me encanta como baila y además es una excelente persona”, explicó, tras anunciar que es la nueva imagen de los complementos de­portivos Sky Nutrition. También indicó que está abocado a ‘Esto es guerra’ y mencionó que le gustaría hacer teatro. Por otro lado, Luis Alonso, auguró un triunfo de la selec­ción peruana frente a la boliviana, cuyo enfrentamiento está pactado para el 31 de agosto. Adelantó que los goles serán de Paolo Guerrero y Christian Cueva. “Jugamos en casa y obvio que la tenemos que romper los muchachos, tienen sobradas razones para hacerlo”, dijo el exjugador de la San Martín.