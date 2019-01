Gusanos veranean rico en Agua Dulce

Tengan cuidado. La playa Agua Dulce en Chorrillos, una de las más concurridas en la capital sigue siendo considerada como no saludable para los bañistas, por La Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa). Ello luego de hallarse gusanos y larvas cerca de aves muertas, así como desechos y desperdicios, que atentan contra la salud de bañistas.

“No ensucien playas”

“La población debe tomar mayor conciencia y no ensuciar las playas, mientras que las autoridades municipales deben cumplir con el recojo oportuno de los residuos”, dijo la funcionaria de Digesa Ana Che León. Asimismo recordó que del Ministerio de Salud (Minsa), continúa considerando a la playa Agua Dulce Norte B como no saludable, debido a que no cumple con la calidad microbiológica.

Otras playas

Asimismo, en Chorrillos, otras de las zonas consideradas no aptas para el público es La Caplina, pues no presenta calidad de limpieza y no cuenta con servicios higiénicos. Minsa viene intensificando la vigilancia o inspección técnica de las playas, a fin de proteger la salud de los usuarios.

El dato

La funcionaria de Digesa, recomendó a niños, jóvenes y adultos que acuden principalmente los domingos a diversas playas del litoral, evitar contaminarlas, recogiendo en bolsas sus desperdicios y depositarlos en lugares indicados.