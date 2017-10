Guty Carrera chotea a Alejandra Baigorria

El modelo Guty Carrera aseguró que está tranquilo, luego que su expareja Alejandra Baigorria aseguró que apelará la decisión del Poder Judicial de archivar la demanda contra él por violencia familiar y maltrato psicológico. El exguerrero lejos de prestarle atención al tema sostuvo que tiene muchos proyectos bajo la manga y no hay nada ni nadie que lo detenga.

“La última palabra (del juicio) la tuvo la justicia y el caso ya fue archivado para siempre”, fue el escueto comentario del popular ‘Potro’ quien estuvo junto a su madre Edith Tapia presentando la nueva carta de La Gran Fruta.

“Si, todo en la vida va a pasar por una razón. Las lecciones de vida siempre nos harán una persona más resistente. Lo importante es que valor le damos a las lecciones aprendidas y como las utilizamos en nuestra vida. Cada día es una nueva oportunidad para hacernos más fuertes…”, es el último mensaje que escribió Carrera que deja en evidencia que aprendió la lección con este escándalo en su vida.

De otro lado, arribó hace poco de México y sostuvo que es un mercado que espera ingresar pronto, sobre todo de la mano de su primo el conocido actor de Televisa, Danilo Carrera. “Me estoy preparando para los nuevos proyectos que se vienen no puedo adelantar mucho hasta que no se concreten”, apuntó el modelo.

El exguerrero, quien pese a no estar en televisión es una de las figuras más requeridas en eventos, también aseguró que está completamente descartado ingresar a los realitys de baile. “El baile es algo que no domino, no me gustaría participar en algo que no sé porque soy una persona muy competitiva”, apuntó.