Guty Carrera felicita a Melissa Loza tras supuesta relación con Jefferson Farfán

El modelo Guty Carrera estuvo como invitado en set de ‘Cuéntamelo Todo’ y felicitó a su ex Melissa Loza por la supuesta relación que habría iniciado con el futbolista Jefferson Farfán. Le desea lo mejor y espera que ahora sí haya encontrado a su ‘amor’.

“Le deseo lo mejor si son pareja o no, si son pareja, perfecto, que viva el amor, que suerte que encontró amor nuevamente, eso es lo importante. Ella había intentado con otras parejas y no le funcionó, ahora espero por su bienestar y tranquilidad…que merece, logre este amor con Jefferson Farfán, daría mucho que hablar”, comentó el exchico reality.

Asimismo, dejó en claro que no tiene ningún problema con Sofía Franco. “Sí, y siempre la hubo, no sé quién la creo, pero siempre la hubo. Siempre he tenido el mejor concepto y mayor agradecimiento”.