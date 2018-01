Guty Carrera le dice ‘Pinocha’ a Alejandra Baigorria

Luego que Alejandra Baigorria aseguró a los medios que el juicio por violencia psicológica contra su expareja Guty Carrera continua y apeló el archivamiento del caso, el abogado del popular ‘potro’, Daniel Raa, desmintió a la integrante de ‘Esto es guerra’ vía Twitter y aseveró que de seguir desinformando podrían tomar acciones judiciales.

“No existe proceso contra Guty Carrera. No existe ‘primera instancia’ y el pedido de archivamiento del caso es real y vigente. Cualquier desinformación al respecto puede ser motivo de acciones legales pertinentes”, señaló el letrado mediante comunicado además de aclarar que Baigorria solo denunció a Carrera por violencia psicológica más no física.

Guty declaró que no piensa hablar más de su expareja porque es un tema pasado y menos de la demanda “porque mi abogado ya lo aclaró todo”. “Ese es un tema que en realidad yo no puedo tocar por ahora, no puedo mencionarlo. Mi abogado ya puso un comunicado en redes sociales, yo lo compartí y lo pueden leer”, acotó el modelo que hará su debut en el teatro con el productor teatral Efraín Aguilar en la obra ‘La pulga en la oreja’.