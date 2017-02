Guty Carrera se burla por el poco tiempo que estuvo Alejandra en ‘Cuéntamelo todo’

El ‘potro’ Guty Carrera volvió a mencionar a Alejandra Baigorria, pero esta vez refiriéndose a su poco tiempo en ‘Cuéntamelo todo’ como panelista.

El hijo de Edith Tapia acotó que espera quedarse por más tiempo en el programa e incluso trató de amenizar el momento burlándose de Alejandra con este comentario: “Yo no sé cuánto voy a durar pero sé que duré más de 48 horas”.

Sin embargo, no fue lo único que acotó, pues el modelo señaló que no siente nada por Alejandra. “¿Qué siento cada vez que escucho algo de la señorita? Nada. No siento nada“, acotó.

