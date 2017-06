Guty Carrera se ríe de ‘troleada’

Luego que Guty Carrera sea ‘troleado’ por una usuaria de transporte público, el panelista de ‘Cuéntamelo todo’, contó que tomó con gracia los memes que este impase ocasionó. “Eso fue muy gracioso, esas cosas pasan, no es nada fuera de lo común en un enlace en vivo, ahora a través de la redes pasan mucho esto y a mí no me afecta en lo personal para nada, es más cundo terminamos el enlace conversé con la chica y me pidió disculpas, no se había dado cuenta que estábamos en vivo”, comentó el modelo. (V.R.)