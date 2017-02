Guty Carrera: “Soy humano y cometo errores”

Por: Verónica Rondón

Hace casi una semana, Guty Carrera regresó a la pantalla chica y por todo lo alto. El engreído de Edith Tapia, llegó a ‘Cuéntamelo todo’ para hablar sobre lo últimito de la farándula y crecer en la conducción. Pese a su problema legal con Alejandra Bai­gorria, ‘El Potro’ relincha con más ganas y no se calla nada.

-Ha sido difícil el tomar la decisión de regresar a la pantalla chica des­pués de haber estado en el ojo de la tor­menta?

No es difícil, es algo que no estaba en mis planes, pero las cosas cambian de la noche a la mañana, no sólo es ‘Combate’, también es ‘Cuénta­melo todo’ y es una oportunidad para mi muy grande.

-¿Más que participar en un reality fue la con­ducción lo que te llevó a aceptar esta propuesta?

Así es, no te equivocas para nada. Yo lo acepté porque vi una oportunidad muy grande y esa oportuni­dad ya se está materializando y las personas han visto que ya estoy entrando de a pocos en la co-conducción y me da la confianza para seguir en el grupo ATV. Comba­te es algo que yo manejo y ya tengo experiencia en un reality, pero lo otro es algo que yo puedo manejar que a mí me motiva día a día.

-¿Te molesta que te tilden como el reemplazo de Alejandra Baigorria?

Nadie lo ha dicho así, no lo he escu­chado, recién lo escucho ahorita, pero los comentarios van y vienen, siempre van a ver comentarios buenos y malos, en verdad uno debe de tomar las cosas con más calma, más a la ligera porque ya no es importante.

-No tomarlo tan a pecho quizá…

Yo ya no lo tomo nada a lo personal. Antes me tomaba el tiempo de responder, veía algo que no me gustaba y decía ‘nos es así’, pero ya luego te das cuenta de que no vale la pena pelear. No somos pepita de oro para gustarle a todo el mundo, es una frase tan trillada pero tan real y tan cierta, no soy oro, soy humano, cometo errores y al que le gusta bien y la que no le guste también, yo sigo adelante trabajando, pues trabajo para mí y no para todo el mundo.

-Te reencontraste con Milett Figueroa. ¿Sientes que ha crecido profesionalmente?

Está más guapa que nunca, está súper bien y la veo concen­trada en lo suyo. Siento que está creciendo y apostando por su carrera y creo que es importante, todas mis felicitaciones para ella.

-¿Cómo ves la com­petencia con ‘Espec­táculos’?

El rating manda. No los veo (risas) hoy en día me debo al grupo ATV, pero no es algo que me interese mucho. Yo no estoy concentrado en eso, creo que eso lo ven los productores, que andan analizando los momentos y las situaciones.

-Pero tienes claro que el programa de Jazmín Pine­do está muy bien posicio­nado…

Pero es un programa que tiene mucho tiempo y mu­chos años al aire y tiene un público ganado y me alegro mucho por ella.

-Se viene otro programa con ATV…

Sí, es un proyecto muy interesante, pero faltan aún un par de mesecitos, están ajustando unos detalles para empezar a producir, pero estoy feliz.

-¿Cómo van los proyectos en México?

Bien, muy bien. Estuve en Miami grabando un piloto para una producción mexicana que se grababa en Miami y me van a dar las respuestas en agosto, hecho varios casting, estamos esperando una respuesta pero es un mercado al cual voy a ir tarde o temprano.

-Ahora que estás comentando sobre la vida de algunos artis­tas ¿crees que algunos puedan tener algún resen­timientos hacia ti por los comentarios que viertas?

Los comentarios que yo haga van a ser for­males y muy inteligentes sin ofender a nadie, pero si algunos no les gusta mis comentarios pues es así el trabajo. En este negocio no pue­des tener todos los amigos.

-Se dice que eres uno de los mejores paga­dos en ATV…

Jajajajaja. Yo sólo puedo decir que estoy muy cómo en el grupo ATV.

“NO CONOZCO A ERNESTO”

-Un día antes de que fueras presentado como el nuevo panelista de ‘Cuéntamelo todo’ Ernesto Jiménez publicó un tuit donde decía ‘alguien quiere entrar a un reality y hacerlo limpio’, acompañado de unas fotos del expediente por violencia familiar y mal­trato psicológico del cual te acusa Alejandra Baigorria…

En este país hay mucha gente que no está informada sobre las leyes, mucha gente habla porque simplemente puede hacerlo y me tiene sin cuidado lo que digan las demás personas. Yo vine a trabajar aquí, no miro por encima del muro para ver otro canal, yo estoy tranquilo.

-¿Existe alguna amistad o cercanía con Ernesto Jiménez?

No, ni siquiera lo conozco. Nunca lo vi, no tengo nada que decir de una persona que no conozco. A mí me enseñaron a no hablar cuando no conoces o no tienes nada que decir, así que prefiero quedarme callado.

