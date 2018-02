¡No te imaginas! Guty Carrera sin censura

El modelo Guty Carrera hará su debut en las tablas en la obra ‘Una pulga en la oreja’, donde interpretará a un gracioso galán que tendrá que despojarse de sus prendas y mostrarse al natural, incluso parece que el ex de Alejandra Baigorria se dará besos con un actor, ya que cuando fue consultado al respecto no lo desmintió.

“Mi personaje es un galán cómico, tiene muchos detalles graciosos, pero a la vez es muy asustadizo, se asusta de todo, prometo que se van a divertir, tengo muchas escenas con Natalia Salas”, contó Guty.

¿Tu personaje es infiel?

No, no, coqueto si es, si se ve mezclado en una situación de infidelidad, se ve involucrado, pero no necesariamente quiere decir que es infiel porque pasa muchas cosas en la obra.

¿Va haber desnudos?

Uno no, hay varios.

¿Te vamos a ver correteando a Natalia en cueros?

No la correteo, pero si hay un desnudo en la obra muy bien hecho y es divertida la escena, más que morbo se van a divertir.

¿Habrá beso con un hombre?

Hay miles de escenas con hombres.

¿Pico?

Tienen que verla, tiene que ver lo que pasa, pero digamos que hay 5 minutos míos que son muy divertidos y que pasa de todo.

Por su parte, el productor Efraín Aguilar echó flores a Guty. “Hay un prejuicio contra los chicos reality, yo saco cara por Guty, se van a llevar una gran sorpresa con su actuación”, apuntó. (J. A.)