Guty deja atrás peleas con Ale

Guty Carrera ya no va más en Combate, pero seguirá en ATV como reportero del programa matutino ‘Cuéntamelo todo’. “Tuve una lesión en la cervical hace un mes, ya no pertenezco a Combate”, confirmó el popular ‘potro´ a diario la Karibeña.

Sobre su expareja Alejandra Baigorria, Guty dijo que no tiene problemas de compartir un set con la ‘Gringa de Gamarra’, siempre y cuando, primero, se retire la orden de restricción de acercarse a ella que ordenó el juez. “Cuando es pasado, cuando ya no te afecta, ya no te importa. Mi respiración sigue igual “, afirmó y agregó que con Sergio Baigorria, hermano de la guerrera acusado de agresión, solo ha compartido dos parrilladas familiares.