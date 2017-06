¡Hacen ecografía en vivo a Melissa Paredes y sucede lo impensado!

La pareja Cuba Paredes se ha mostrado muy emocionada por la llegada del nuevo integrante de su familia y decidieron compartir con sus seguidores la noticia sobre el sexo de su bebé.

Es por esto que Melissa estuvo en el programa conducido por Maju Mantilla, para que le realicen una ecografía en vivo. Pese a que la joven pareja ya había dejado entrever a través de sus redes sociales que tendrían un lindo ‘gatito’, el resultado fue totalmente inesperado.

Y es que el doctor que le realizó la ecografía logró dejar muy sorprendida a Melissa tras confirmarle que su bebé sería mujercita. La ex reina de belleza no pudo contener las lágrimas de emoción y reveló que ya habían comprado muchas cosas de niños y que ahora no sabrían que nombre ponerle.