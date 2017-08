Hackers asustan a ex de Erick Elera

La modelo y actriz Analía Rodríguez, está preocupada pues denunció que desde el viernes ha sido víctima de los hackers que han ingresado a su cuenta personal de Facebook y teme que estos puedan hacer mal uso de su información y contactos.

La exesposa del actor y cantante Erick Elera, hizo un llamado a todos sus amigos a que tengan cuidado pues no puede acceder a su cuenta. “Estoy avisando a todos mis contactos que reporten mi Facebook, no sé cómo ha podido pasar esto, sólo sé que fue ayer (viernes) y estoy muy preocupada. Facebook aún no bloquea la cuenta”, dijo la bella figura de Sinargollas Producciones.

Analía quien tiene en su cuenta personal imágenes íntimas con su hija, fruto de su relación con el recordado Joel de la fenecida serie ‘Al fondo hay sitio’, y junto a sus familiares más cercanos espera que esta pesadilla se acabe pues teme que puedan hacer mal uso de ellas.

“Sólo confío en Dios en que no va a pasar nada. Han hackeado mi Facebook personal, no mi página de fans por eso me preocupa más”, finalizó Rodríguez.

Analía está haciendo carrera en el mundo de la actuación y pronto debutará en el cine pues forma parte del elenco de la película que se grabará a fines de años sobre la tragedia de la discoteca Utopía. Paralelo a ello funge de animadora de evento y modelo de conocidas marcas. (K.C)pagina de fans