“Hasta siempre Kike Paz”

CHICLAYO.– El gran Enrique “Kike” Paz Díaz (56) dejó un luto enorme en el mundo musical chiclayano y del país. Él y tres compañeros más fueron víctimas mortales del fatídico accidente registrado la noche del sábado último en la provincia de Virú, región La Libertad, y desde ayer sus restos son velados en el velatorio de la Iglesia Nuestra Señora de la Consolación de Chiclayo.

La carrera de “Kike” Paz inició allá por el año 1980. Por azares del destino, a los 19 años llegó a Jaén y fue invitado a participar como cantante en pequeñas orquestas de dicha ciudad. La vena artística estaba en él y como no si su padre, don Luis Paz Tejada, fue un conocido cantante de música mexicana en la programación local de América Televisión Chiclayo.

Después un corto tiempo, regresó a su natal ‘Capital de la Amistad’, ingresando al Grupo Fantasía de Monsefú. Luego integró la orquesta ‘Hermanos Calvay’ hasta llegar a los ‘Hermanos Yaipén’. Pero la cúspide de su carrera llegó al ingresar a “Grupo 5”, agrupación en la que permaneció por 16 largos años, deleitándonos interpretando éxitos como “Parranda la Negrita”, “La Valentina”, “Júrame”, entre otras.

En el 2011, a partir de una complicación médica, se aleja de la música hasta que forma la orquesta “Cumbia 5”, proyecto que logró un importante éxito hasta que por motivos personales, decidió dejar en stand by. Los últimos 4 años “Kike” Paz la pasó en la agrupación “Gemma” de Chimbote hasta el sábado que mientras se desplazaba a una presentación, la fatalidad se cruzó en su camino.

FAMILIA LO LLORA

“Mi hermano siempre estuvo consciente de los peligros que representaban los constantes viajes por su profesión. Yo lo acompañé muchas veces en sus giras y en cada oportunidad se encomendaba a Dios, pero esta vez el Señor se lo quiso llevar, tal vez para cantar allá en el cielo”, cuenta muy adolorido su hermano Miguel Paz Díaz.

Al cierre de la edición, no pudimos comunicarnos con su también hermano Lucho Paz, quien se encontraba viajando para reunirse con su familia en Chiclayo. Sin embargo, este utilizó sus redes sociales para dar a conocer que se siente con “el corazón partido” por la trágica perdida.

“Ahora él (su hermano) está gozando de la compañía de mis padre, mi hermano mayor y mi hermanita Liliana. Les agradezco por sus condolencias y perdónenme por no atender el teléfono en las últimas horas, me encuentro bastante consternado, gracias por su preocupación. Mis condolencias a los familiares de los músicos amigos que también perdieron la vida. A mis sobrinos…me uno a su dolor. Mil disculpas con la gente de Catacaos – Piura por no cumplir con mis presentaciones del fin de semana. Solo les pido eleven una oración por su descanso eterno. Muchas gracias”, sostuvo en Facebook.

Por otro lado, se supo que el entierro del cantante de cumbia se realizará hoy en el cementerio Los Jardines de la Paz, en el distrito de Pimentel.