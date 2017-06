Helmut mudo por Milett y ‘pato’

Ante los fuertes rumores que Milett Figueroa habría terminado su relación con Patricio Quiñones, Helmut Lidner, corroboró una vez más que el bailarín está bien lejos de la vida familiar de la modelo y afirmó que no sabe nada de la relación amorosa de su hermana pues sólo hablan de trabajo.

“Yo preferí no meterme y fue lo mejor. Tome la decisión que tome, siempre estaré para apoyarla en todo. En cuanto a si ha terminado o no su relación, te soy sincero no lo sé exactamente, su relación la maneja con mucho hermetismo. Solo hablamos de trabajo y de su carrera al 100%”, aseveró el también manager de Milechi.

Sostuvo que tras la buena participación de Milett en la telenovela ‘Sólo una madre’ se vienen nuevos proyectos en América Televisión y también está a la espera del estreno de la película peruana ‘Qué difícil es amar’ que protagoniza Diego Bertie. “Estamos felices con los resultados de la novela, ahora empalmamos con otro proyecto pero no es actuación. Todavía no puedo adelantar nada”,dijo Lidner.

¿Será que de todas maneras estará en ‘Colorina’?

‘Colorina’ para nosotros ya es un tema cerrado hace bastante tiempo y como dijo Michelle Alexander no participar en la novela fue una decisión de parte nuestra para ir paso a paso y por eso llaman a otra actriz para ese papel.

¿Milett está concentrada más concentrada en el trabajo?

Está muy concentrada en eso de verdad que sí. Es su principal preocupación estar cada día más preparada para hacer bien las cosas. Desde que comenzamos a trabajar juntos ese fue el plan, que sea la mejor en lo que hace sin necesidad de escándalos. (K.Cabrera)