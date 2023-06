«Hemos compartido más»: Austin Palao habla sobre su relación con Kunno

Compartir Facebook

¿Qué se cocina? Austin Palao es el artista del momento en el Perú. El exchico reality ganó la categoría “Artista Tendencia” en los “Premios Heat 2023” en República Dominicana y fue el único peruano en ganar un premio este año en la importante celebración. Además de sus logros, el cantante viene dando que hablar por su nueva amistad en el mundo de los influencers: Kunno.

Kunno halaga a Austin Palao

El popular infuencer mexicano tuvo palabras de elogio para Austin Palao. Hace unos meses, en una transmisión en vivo en su cuenta oficial de TikTok, Kunno se desvivió en halagos para la pareja de Flavia Laos. El también cantante resaltó que su colega le parece una persona noble y gentil, además de ser muy guapo.

“Es un hombre súper mega ultra guapo. No he convivido mucho con él, no hemos hablado de la vida, pero es buena onda, es gentil, siempre está sonriendo. Es un lujo verlo”, enfatizó.

El artista mexicano también indicó que no todos los hombres guapos pueden caerle bien a la gente, ya que, según su experiencia, muchos pueden llegar a ser arrogantes. Esto no pasa con Austin y eso le agrada.

“Luego hay gente que es muy guapa, que son muy groseros y como, ay no, ya se le quita lo guapo (…) Aparte, me gusta que es de esos hombres de Pinterest o Instagram que se ven guapos en fotos y luego ves en persona y son más guapos”, agregó.

Aclara rumores

El popular “Bonito” no fue ajeno a los comentarios del influencer mexicano. En la última edición del programa de la Chola Chabuca, Austin fue consultado por el vínculo que tiene con Kunno y no dudó en dejar las cosas claras.

«A Kunno lo conozco por los mismos viajes que tengo con las diferentes marcas. Un viaje de bastantes influencers y marcas en común. En este viaje hemos tenido la posibilidad de hablar en colectivo con bastante gente y compartir más, súper buena onda, es el alma de la fiesta. (…) Es una persona bastante enérgica, chévere«, precisó.