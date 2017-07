Hermano de Christian: “Laura no me dejaba ver a mi hermano”

Jesús Suárez, quien radica en Perú desde hace años, habló en el programa ‘En boca de todos’ y reconoció que no tiene una buena relación con Laura Bozzo y que sólo podía acercarse a su hermano Christian cuando él llegaba a Lima solo.

“Yo cuando Cristian está en Lima no lo veo a menos que él venga solo. Cuando viene con Laura nunca podemos vernos y eso me molesta porque es mi hermano, por una persona no puedo verlo ni tratarlo es bastante incómodo”, sindicó.

Además, sorprendió al señalar que Adriana Amiel es amiga de su familia y hasta buena consejera de él. Sin embargo, dijo estar sorprendido con la supuesta relación que la empresaria argentina, que radica en Miami, tiene con Cristian. “No sé si tienen una relación. Ella es amiga de la familia desde hace mucho tiempo, mi familia ha estado con Adriana”, confesó.