Hermano de Yahaira no cumple con su hijo

La excuñada de Yahaira Plasencia, Olenka Mejía, cumplió su palabra y demandó por alimentos a Jorge Placencia. Según su abogado, Julio César Gago Vicuña, la joven está a la espera que su solicitud “sea admitida”, mientras que el hermano de la conocida salsera no se preocupa por su retoño, a quien no visita desde hace varios días.

“(A Jorge Plasencia) lo invitamos a conciliar, pero solo quería pasarle a su hijo 250 soles porque aseguraba que ganaba como ayudante de su hermana (Yahaira Plasencia) 1,100 soles. Es por eso que se inicia con la demanda de alimentos, que fue recibida el 14 de febrero y estamos a la espera que sea admitida”, afirmó Julio César Gago.

Según consta en los documentos de la demanda, Olenka Mejía solicita que Jorge Placencia cumpla con “una pensión alimenticia mensual” a favor de su hijo de 9 meses de S/. 2.500.

El letrado también comentó que en los últimos días conversó con Olenka Mejía y está le contó que el hermano de Yahaira Plasencia no estaría cumpliendo con su hijo. “Tengo entendido que (Jorge) no ve a su hijo, ni cumple ni nada. Creo que solo le pasa 100 soles, una cosa así, que no alcanza”, indicó Julio César Gago Vicuña.

No suelta a salsera

Por otro lado, el abogado también comentó que la demanda por “injuria y difamación agravada” que le interpuso Olenka Mejía a Yahaira Plasencia está a la espera que “sea admitida”. “Yo calculo que en una semana nos den respuesta”, sostuvo Gago.