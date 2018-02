Hermano de Yahaira Plasencia involucrado en tremendo escándalo

Un nuevo escándalo para la salsera Yahara Plasencia. Esta vez el protagonista es su hermano, Jorge Plasencia, quien fue acusado por su expareja, Olenka Mejía, de maltrato psicológico y no cumplir como se debe con la manutención de su hijo pues solo le pasa 150 soles semanales. La joven de 21 años señaló que este no quiso reconocer en su momento al bebé y hasta pidió prueba de ADN.

“Salí embarazada, mi hijo nació y él no quiso hacerse responsable. No me dio ni un solo sol y tampoco fue a ver al bebé el día que nació. No quiso firmar a su hijo, no lo quiso reconocer, mi bebé tiene 9 meses en total desamparo. Ha llegado al punto de desearme la muerte, que debí morir en el parto“, sostuvo Olenka en el programa de Tilsa Lozano asegurando que ha soportado humillaciones de parte del hermano de Yahaira.

“ESTUVO CON OTRO CHICO”

La ex de Jefferson Farfán salió para defender a su hermanísimo, asegurando que este le da mil 100 soles a Mejía y que si en su momento pidió la prueba de ADN fue porque la joven había estado con otro chico. Señaló que su hermano arreglará las cosas por la vía legal y que la madre de su sobrino estaría siendo mal asesorada.

“Si Jorge le pidió el ADN fue porque ella había estado con otro chico, es una loca que estuvo con él y salió embarazada no fueron pareja, me da mucha pena. Si ella tiene una denuncia que lo haga en el lugar que corresponde no en un programa de TV pues mi hermano si cumple con darle el 30 por ciento de lo que gana, él no es mi manager sino un coordinador de mi orquesta”, comento la cantante.

Dato: Olenka señaló que no está lucrando con el tema de su hijo pero “me vi obligada a hacerlo. Mi abogado tiene todos los documento porque yo pagué el hospital para dar a luz”.