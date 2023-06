¡Héroe sin capa!, extranjero salva a 25 perritos de incendio en La Victoria

Compartir Facebook

Un extranjero de nacionalidad colombiana fue el héroe de 25 perritos que quedaron atrapados en la azotea de un incendio en La Victoria.

El hombre no la pensó dos veces y a pesar de no poder entrar por la puerta se trepó cuesta arriba para salvar a los indefensos animales.

¿Qué sucedió?

La tarde del viernes 9 de junio en la cuadra 3 de la avenida Aviación se registró un fuerte incendio en inmediaciones del emporio comercial de Gamarra, en La Victoria.

Según información el siniestro fue calificado como código 2 y está afectando a un inmueble de tres pisos que serviría como almacenamiento de material de reciclaje.

Se supo que al lugar llegaron al menos 8 unidades de bomberos para intentar calmar las llamas que amenazaba con llevarse todo a su paso.

Un ángel

A pesar de que las llamas estaban extendiéndose por las viviendas contiguas, un hombre llamado Sebastián Arias hizo lo impensable.

En la parte superior de la vivienda se encontraban 25 perros que lloraban de impotencia al sentir el humo apangando sus vidas.

Por lo que el extranjero valiente y rápido trepó las ventanas del domicilio hasta llegar a la azotea donde identificó a todos los animales.

Uno a uno los agarró recibiendo la mordida de alguno, pero con la esperanza de salvar sus vidas.

El noble hombre lanzó de tercer piso los 25 perros los cuales cayeron sobre un colchón que sostenían los vecinos de la zona.

Este acto fue aplaudido por todos los espectadores quienes afirmaron que fue un ángel en la vida de cada perrito rescatado.

Se pronuncia

Arias fue entrevistado y cuestionado del motivo por el que no tuvo temor de arriesgar su vida para salvar a las mascotas.

«Yo tengo este hermoso animalito y no quisiera que mi perro muriera quemado, escuchar sus llantos… no me gustaría», dijo el joven.

Sin embargo, confesó que en un momento si tuvo temor ya que uno de los perros estaba al borde del abismo y tuvo miedo de caer junto al can.

«El último perro fue el que me dio miedo porque el muro se me venía encima», finalizó el extranjero.

Finalmente, reveló que conocía el lugar porque antes había trabajado en la recicladora y sabía cuántos perros había y dónde estaban, esto ayudó a su pronto rescate.