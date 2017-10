Hija de ‘Pizzero’ Chocha con hermanito

“Estoy feliz por este nuevo hermanito, espero que sea hombrecito si no me van a quitar la corona. Me encanta ver feliz a mi papá, se merece toda la felicidad del mundo y me da gusto que le esté yendo bien con Antonella, a quien apreció mucho”, comentó Camila quien está apoyando la iniciativa de ‘Fundación Rústica’ de ofrecerle el 50% de descuento a los bomberos en todas sus cadenas de restaurantes.

Antonella de Groot ya tiene cinco meses de embarazo, con lo cual echa abajo las declaraciones de Daylin Curbelo quien dijo que todo sería por publicidad. “Nunca me jugaría con un vida, no estoy acostumbradas a esas cosas, pero es mejor no hacerle caso a personas que no tienen que ver nada en nuestras vidas “, respondió.