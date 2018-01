VÍDEO | Así fue la presentación de la hija de Melissa Klug en ‘Combate’

Fotos Carlos Guerrero

La hija de Melissa Klug y del exfutbolista Abel Lobatón, Samahara Lobatón, está feliz de ser el nuevo jale de ‘Combate’ y aseguró que no descuidará sus estudios porque la televisión es efímera. “Este es un gran reto para mí, nunca había estado en un reality de competencia, así que estoy feliz y con ganas de darlo todo. ¿Si quiero dedicarme a la televisión? No lo sé, estoy a punto de empezar mi carrera de comunicación y marketing. No dejaré los estudios, tengo 16 años y un futuro por delante. (La televisión) es 3 min y se acabó”, sostuvo Lobatón.

-¿Tienes la aprobación de tu mamá?

Sí, mi mamá está súper feliz, nos apoya en todo lo que nosotras queramos.

-¿Te ha dado algún consejito?

Dentro de lo que ella sabe, ha tratado de guiarme.

-¿No te ha dicho que te cuides de los enfrentamientos, la polémica o las críticas?

Voy ser como soy, cero problemas, odio los problemas, perfil bajo y soy feliz así.

-¿Estás soltera?

No, tengo enamorado.

-Dicen que va a ingresar Diego Chávarri…

Ojalá, para tener compañía.

DATO:

La joven también comentó que dará la talla en la competencia porque es una chica fitness. “Mi familia es deportista y a mí también me encanta. ¿Si estaré nerviosa? No, los nervios estuvieron ahí, en mi presentación”, indicó.