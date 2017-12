Hija de Melissa Klug celebra sus 15

A pesar que su cumpleaños es el 5 de diciembre, Melissa Lobatón Klug tiró la casa por la ventana, al adelantar la celebración de sus 15 años. La engreída de Melissa Klug bailó ‘Tiempo de vals’ con su madre y lució un vestido color rosa pálido con un gran escote y una pequeña tiara en la cabeza. La temática para su torta y su mesa de dulces estuvo basada en Alicia en el país de las maravillas, de Tim Burton.

A través de su cuenta de Instagram, una de las chicas Klug agradeció a sus seguidores por los saludos. “Gracias a todos por sus saludos. Pdt: mi cumple es el cinco, los amo”, escribió la joven quien compartió con amigos y familiares el festejo.

Al lado de la menor de las chicas Klug estuvieron sus hermanas Gianella Marquina y Samahara Lobatón, quienes cantaron y bailaron a lado de la quinceañera. Una de las invitadas de la fiesta fue Evelyn Vela, quien asistió junto a su hija mayor Anne.

Los pequeños Adriano y Jeremy Farfán también celebraron junto a su hermana. Ambos lucieron una camisa blanca y pantalones negros. El pequeño de la familia fue uno de los más entusiasmados en cantarle a su hermana el ‘Cumpleaños feliz’.

Pese a que no fue un quinceañero tradicional, Melissa Klug y su familia no quisieron dejar pasar el baile con la cumpleañera. Por eso, la chalaca no dudó en tomar a su hija Melissa Lobatón y bailar la clásica ‘Tiempo de vals’ de Chayanne.

Los amigos de la menor de las Klug también bailaron la clásica canción mientras el resto de los asistentes a la fiesta aplaudían. Melissa Lobatón no dudó en moverse al ritmo de la música y se mostró muy feliz en todo momento.