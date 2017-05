Hijas de Melissa Klug chotean a Yahaira

Las hijas de la popular ‘Blanca de Chucuito’, Melissa Lobatón, Samahara Lobatón y Gianella Marquina, dejaron mal parada a Yahaira Plasencia al asegurar a las cámaras de Espectáculos que nunca la invitarían a su nuevo canal de YouTube porque no la conocen. “Te respondemos con aire jovial como mi mamá y bien divertido: nosotras no sabemos quién es ella, no la conocemos, no sabemos nada de ella, no le hablamos. No habría razón ni motivo para que ella esté en nuestro canal”, aseguraron las primogénitas de Melissa Klug.

Asimismo, comentaron que su mamá les aconsejó mantenerse auténticas y no hacer caso a las críticas.