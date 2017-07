Hijo del queridísimo Augusto Ferrando se encuentra muy grave

El actor y productor Juan Carlos Ferrando, el último de los hijos vivos del desaparecido animador Augusto Ferrando, se debate entre la vida y la muerte en el Hospital Regional de Trujillo.

Si pareja de toda la vida, Alfredo Caballero, contó a la diabetes que ha padecido desde siempre se han sumado otras complicaciones. “Tiene bronco pulmonía, los riñones los tiene severamente infectados, el corazón lo tiene clínicamente hinchado. Lo tiene tan hinchado y tal delicado que de repente el gordo no nos dura o un día, una semana o un mes”, señaló Alfredo al programa ‘Beto a saber’ sumamente preocupado.

“El problema es que tiene la glucosa en 485 cuando debería estar en 95 y además depresión. Mientras la glucosa no se la podemos bajar, la doctora me ha dicho que esta tan delicado que de repente no supera el cuadro”, detalló.

Alfredo contó que Juan Carlos le ha dicho que no permita que lo entuben si estado de salud se agrava porque no quiere permanecer como un vegetal. “Quiere que haga lo que él hizo con su padre, que fue algo muy doloroso. Me ha dicho que si está muriendo y lo van a entubar y si su estado no es reversible que no permita que lo mantengan de esa forma, que haga lo que él hizo con su madre. Él no quiere quedar como un vegetal, por amor a él y por respeto a su dignidad tendré que hacerlo”, agregó con voz entrecortada Caballero, su pareja hace 39 años.

DATO

Para quienes deseen colaborar y ayudar a Juan Carlos Ferrando, pueden donar a la cuenta de ahorro en soles BCP 450 3022 2109 016.