Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Romina Gachoy recibió emotivas cartas de parte de los hijos de Angie Jibaja con motivo de celebrarle el Día de la Madre.

Jean Paul Santa María compartió mediante su cuenta de Instagram las cartas y detalles que sus hijos con Angie Jibaja realizaron por el Día de la Madre.

Sin embargo, la dedicatoria no era para su madre biológica, sino que era para Romina Gachoy como su figura materna, lo cual llenó de felicidad a la uruguaya.

«Bella, eres la mejor. Mamá, te amo mucho. Feliz día mamá», decía la primera carta.

«4 letras tiene un hermoso ángel que me a cuidado. Siempre me llevó por mil caminos y me enseñó a ser valiente», se lee en la segunda carta.

«Para la mejor mamá. Mamá, eres la más bella del mundo, eres la luz de mi vida, eres mi amor profundo, mi corazón y mi existir. Tú eres la más bella, la que me cuidó en este mundo con amor tan profundo, linda como estrellas, yo te amo mamá… Gracias a que existes le digo a Dios, pues, solo no puedo vivir. Tú me diste las fuerzas de existir, eres todo para mí, eres mi todo mamá. Feliz día mamá», expresa el tercer escrito.

Mira también: Tula Rodríguez publica emotivo video para recordar a su madre: “Disfruta de tu madre en vida”

Romina no dudó ni un segundo y llena de emoción compartió estas cartas es sus historias de Instagram.

Romina tuvo una sesión de fotos con los niños

El detalle que los hijos de Angie Jibaja tuvieron con Romina Gachoy es recíproco y el amor es muto, pues la uruguaya compartió en su Instagram una sesión de fotos que tuvo con los pequeños.

En las fotos se ve la complicidad y conexión que la estrella de “OnlyFans” tiene con los hijos de Jean Paul, quien no se quedó atrás y dedicó un bello mensaje a su esposa.

Mira también: Jorge Benavides desmiente a Dayanita: «Tenía privilegios y pedía adelanto»

En el comentario que dejó el cantante, se dedicó a su pareja por el papel que ha tenido en ellos como figura materna a pesar de no compartir lazos sanguíneos.

“Feliz día de la madre mi amor! Primero gracias por tanto amor! Ya que todo parte de ahí! Del amor! Gracias por ser esa fuente de amor puro para ellos! Gracias por ser esa madre incansable que siempre esté presente en cada detalle de nuestros tres tesoritos!, expresó el cantante.