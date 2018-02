VÍDEO | ‘Hincha’ de Daniel Peredo lo imita a la perfección y sorprende a todos

Hoy fue el último adiós. “No se va no se va, Peredo no se va no se va”, era lo que se escuchaba en todo el Estadio Nacional, al despedir al más que querido, Daniel Peredo.

Entre los miles de seguidores que fueron a despedir al reconocido periodista deportivo, apareció un pequeño hincha llamado Jhoseliño Vásquez que no dudó en imitarlo. “Apareció Jefferson, Jefferson, Jefferson Agustín en la zona del 9 para romper el arco para definir, imposible para Marinovic para decirle a Paolo, Paolo te esperamos tú tranquilo soy el 9 por ahora, rompe el arco Jefferson Farfán, arriba Perú 1-0”, era la narración del joven.

MIRA TAMBIÉN: Falleció reconocido periodista deportivo Daniel Peredo

Sin duda, Daniel Peredo ha dejado una vaya muy alta para los comentaristas y narradores deportivos. Sus mismos compañeros han declarado que no hay competencia para el querido ‘Cabezón’.