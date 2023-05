Compartir Facebook

¡Las reinas también tienen su pasado! Ayer se vivió una nueva gala del Miss Perú en “Esto es Guerra”. Tal y como sucedió el año pasado, el estudio del reality volvió a brillar y esta vez nombró como sucesora de Alessia Rovegno a Camila Escribens. La modelo fue una de las favoritas del público, es por ello que, durante la votación para escoger a las 11 finalistas, le dieron su respaldo a través de los votos web.

Luego de 3 intentos, Escribens logró hacerse con la corona del Miss Perú, pero no todo fue felicidad. Diversos usuarios en redes sociales se encargaron de recordar el incidente en el que estuvo involucrado, el 2019, la actual reina de belleza con la entonces Miss Perú, Anyella Grados.

Miss Fallida 2019

Latina fue el canal elegido para transmitir la ceremonia del Miss Perú 2019. Durante esa gala, diversas emociones se vivieron y, tras el descarte de varias aspirantes a la corona, quedaron como finalistas Anyella Grados y Camila Escribens.

La ganadora del certamen de belleza fue Anyella Grados, quedando como primera finalista (segundo lugar) Camila Escribens. Tras este triunfo, la entonces Miss Perú y otras reinas de belleza fueron a celebrar a Rioja, sin imaginar que sucedería lo impensado.

Tras las alegres celebraciones, se difundió un video en redes sociales donde se ve a Anyella Grados en aparente estado de ebriedad en una discoteca en Rioja. Tras el incidente, Jessica Newton, organizadora del certamen, decidió retirarle la corona por la falta cometida.

Anyella Grados con la corona del Miss Perú 2019. (Foto: Difusión)

“Hemos tomado la decisión de retirar el título de Miss Perú 2019 a la señorita Anyella Grados, liberándola así de cualquier responsabilidad con el certamen”, sostuvo Newton.

Tras esto, cuando todo hacía suponer que la Miss que ocuparía su lugar sería Camila Escribens, Jessica Newton sorprendió con un anuncio. La directora de la organización Miss Perú indicó que la sucesora de Anyella Grados en el Miss Universo se elegirá en un nuevo certamen, por lo que Camila Escribens se quedó con las ganas de tener la corona.

¿Qué tuvo que ver Camila Escribens?

El pasado 20 de abril de 2019, Anyella Grados se presentó en “El Valor de la Verdad” y respondió de todo. En la pregunta 8, formulada por Beto Ortiz, se le preguntó si ella creía que Camila Escribens estuvo detrás de la difusión de su video.

“Cuando escuchas en interno que fue una de las personas que también tuvo los videos, por objetividad, creo, es lo que se te viene a la mente”, respondió Grados

Beto Ortiz también señaló que todos los implicados en el escándalo se habían sometido al polígrafo, menos Camila Escribens. “El que nada debe, nada teme”, señaló el conductor.

“No puedo evitar sentirme mal. Me duele haber pasado por todo esto. Yo asumí mi error, porque también ya lo pagué y darme cuenta ahora que no sabía con quien estaba conviviendo, me duele. Me duele definitivamente”, finalizó.