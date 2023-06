Compartir Facebook

El hombre tenía 50 años cuando decidió divorciarse de su esposa para iniciar una nueva vida con su vecino a quien había amado durante mucho tiempo en secreto.

El poder del amor

Esto sucedió en Argentina donde un hombre llamado Marcelo decidió empacar sus pertenencias y dejar la casa que había compartido durante muchos años con quién era su esposa y sus hijos.

A comparación de su vivienda anterior este nuevo departamento apenas tenía un colchón, cuatro vasos y un juego de sábanas.

Sin embargo, no pasó mucho para que conociera a Gustavo el vecino del segundo piso y también conoció a otro compañero que llamaban «Pela».

Amor a primera vista

Cuando conoció por primera vez a Pela pudo notar como una mujer lo agarraba del brazo.

A pesar de ello, su curiosidad pudo más y de acuerdo a información de sus amigos Pela era un locutor muy famoso en el país.

Se supo que Pela terminó la relación con la mujer y se mudó con sus padres, pero continuó visitando el edificio donde vivía Marcelo pues ahí se encontraban sus amigos.

Desde ahí empezaron a salir los tres a comer algo o tomar en un bar, incluso compartían películas reforzando así su vínculo de amistad entre Marcelo y Pela.

Giro de 180 grados

Después de dos años que Marcelo se divorció de su esposa y entre tantas salidas con Pela, este último tuvo que confesarle algo muy delicado.

«Enano tengo que decirte algo», dijo Pela.

Marcelo solo atinó a sonreír pues pensaba que se trataba de una broma sin imaginar lo que vendría después.

Se creó un silencio incómodo entre ambos amigos pues no esperaban que los años de amistad los acercara de una manera tan especial.

“Es que, si no lo hago ahora, no lo hago más”, respondió Pela al mismo tiempo que sujetaba las manos de Marcelo. “Y me encajó un beso que me partió la boca”, contó Marcelo.

Pasaron varias semanas en las que Marcelo trató de evitar a Pela hasta que después de asesorarse con un terapeuta se atrevió a dar el siguiente paso.

Esta declaración tomó frío a Marcelo quien aseguraba que no sabía lo que estaba pasando, sin embargo, Pela prefirió que se tome su tiempo.

«No me digas nada dejemos que las cosas fluyan. Deja que la vida te sorprenda enano», dijo Pela.

Mágico momento

Hasta que por fin un día Marcelo le correspondió un beso a Pela y la sensación del momento fue casi inexplicable.

«Se me puso la piel de gallina y se me electrizaron los pelitos de los brazos», empezó diciendo.

A la nueva pareja a poco le importaba el qué dirán de las personas.

Sin embargo, su familia fue punto clave en esta situación.

La hija de Pela se enteró de lo sucedido y se decepcionó muchísimo de su padre.

Caso contrario qué sucedió con el hijo de Marcelo quien también se tomó por sorpresa toda la historia, pero terminó aceptándolo.

Tiempo después Belén hija de pela entendió a su padre y asimiló la situación.